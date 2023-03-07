Кощеева Олимпиада Порфириева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафия Леонтьевна
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
09.02.1820 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Стефанида Леонтьевна
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
1829
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Леонтьевна
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834