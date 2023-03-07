Кощеева Олимпиада Порфириева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Олимпиада Порфириева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафия Леонтьевна

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кощеев Трофим Леонтьевич

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Рождение ребёнка
09.02.1820 ст.

Сын: Кощеев Панфил Леонтьевич

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кощеев Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Стефанида Леонтьевна

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Леонтьевна

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.

Сын: Кощеев Родион Леонтьевич

Отец ребёнка: Кощеев Леонтий Борисович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Леонтий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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