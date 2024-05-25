Неклонская Ирина Семенова Симионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Неклонский Антоний Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Дочь: (Неклонская) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Михей Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Елисей Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Ларион Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Илларион Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Игнатий Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Петр Яковлев (Иаковлев)
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Дочь: Бензик (Неклонская) Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович
Сын: Неклонский Димитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович