Неклонская Ирина Семенова Симионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклонская Ирина Семенова Симионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Неклонский Антоний Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1853

Дочь: (Неклонская) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1855

Сын: Неклонский Михей Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1857

Сын: Неклонский Елисей Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1858

Сын: Неклонский Ларион Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1859

Сын: Неклонский Илларион Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1861

Сын: Неклонский Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1861

Сын: Неклонский Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1861

Сын: Неклонский Петр Яковлев (Иаковлев)

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Чаплиевка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.06.1864

Дочь: Бензик (Неклонская) Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1866

Сын: Неклонский Димитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Неклонский Яков Иаков Иванович

Смерть
1869

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