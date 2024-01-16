Голыгина Агния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Агния Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Голыгин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Голыгин Петр Иванович

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Голыгин Петр Иванович

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1910

Сын: Голыгин Ефимий Петрович

Отец ребёнка: Голыгин Петр Иванович

д. Большая Княжая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Петр Иванович

д. Большая Княжая
Смерть
Неизвестно
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