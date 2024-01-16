Голыгина Агния Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Голыгин Петр Иванович
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Голыгин Петр Иванович
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Голыгин Петр Иванович
д. Большая Княжая
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большая Княжая
Смерть
Неизвестно