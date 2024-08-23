Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Павлович

Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

08.05.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Павел Александрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Пелагея? Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1814

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Кильдюшова Неонила Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.04.1816

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.05.1816
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.