Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти08.05.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Павел Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Пелагея? Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1814
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Рождение ребёнка
04.04.1816
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.05.1816