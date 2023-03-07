Зяблов (Кучумов) Андрей Антонов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Матрена Андреева
Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Устинья
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Устинья
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Зяблов (кучумов) Тимофей Андреев
Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1837