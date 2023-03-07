Зяблов (Кучумов) Андрей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблов (Кучумов) Андрей Антонов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1837

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Зяблов (кучумов) Антон Евдокимов

Мать: Зяблова (кучумова) Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Матрена Андреева

Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Устинья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зяблов Фалалей Андреев

Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Устинья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Зяблов (кучумов) Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Устинья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова (кучумова) Устинья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1837
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