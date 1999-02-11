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(Лапшина) Виктория Андреевна
(Лапшина) Виктория Андреевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
11.02.1999
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лапшина (Соломатина) Ксения Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1999
Отец: не указан
Мать:
Лапшина Ксения Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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