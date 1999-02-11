(Лапшина) Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лапшина) Виктория Андреевна

(Лапшина) Виктория Андреевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1999

Отец: не указан

Мать: Лапшина Ксения Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close