Зорин Георгий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин Георгий Трофимов

Зорин Георгий Трофимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

пасынок Василия Иванова Зорина - запись о браке 1876 года.
Бракосочетание
21.01.1876

Жена: Зорина Зиновия Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Зорин Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close