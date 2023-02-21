Зорин Георгий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
пасынок Василия Иванова Зорина - запись о браке 1876 года.
Бракосочетание
21.01.1876
Жена: Зорина Зиновия Фёдоровна
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Зорин Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно