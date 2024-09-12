Комлик Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753
Дата смертиПосле 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Сын: Комлик Константин Андреев
Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Сын: Комлик Иван Андреев
Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Дочь: Сухина (Комлик) Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Комлик Иосиф Андреев
Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Комлик Прохор (Прокопий) Андреев
Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?
Смерть
После 1794
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край