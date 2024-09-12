Комлик Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлик Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

После 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1744 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлик Андрей Родионов?

Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Комлик Константин Андреев

Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Комлик Иван Андреев

Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Дочь: Сухина (Комлик) Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Комлик Иосиф Андреев

Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Комлик Прохор (Прокопий) Андреев

Отец ребёнка: Комлик Андрей Родионов?

Смерть
После 1794
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

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