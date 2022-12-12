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Вшивцева Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

10.01.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1868 ст.

Дочь: Вшивцева Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
31.08.1868 ст.

Дочь: Вшивцева Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
07.07.1871 ст.

Дочь: Вшивцева Агрипина Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
17.02.1874 ст.

Сын: Вшивцев Захарий Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
08.01.1875 ст.

Дочь: Вшивцева Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
31.03.1876 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
15.05.1877 ст.

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
22.06.1880 ст.

Сын: Вшивцев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
22.04.1883 ст.

Сын: Вшивцев Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
15.02.1888 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никифор Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.01.1891 ст.
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