Вшивцева Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти10.01.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Вшивцева Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Дочь: Вшивцева Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Дочь: Вшивцева Агрипина Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Сын: Вшивцев Захарий Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Дочь: Вшивцева Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Дочь: Вшивцева Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Сын: Вшивцев Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович
Сын: Вшивцев Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Фёдорович