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Стефан Тимофеев

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Место рождения

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1892

Сын: Даниил Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Захарова

д.Городок Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1895

Сын: Максим Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Захарова

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1897

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Захарова

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Захарова

Смерть
Неизвестно
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