Стефан Тимофеев
Место рожденияд.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1892
Сын: Даниил Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Захарова
д.Городок Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1895
Сын: Максим Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Захарова
д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1897
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Захарова
д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Захарова
Смерть
Неизвестно