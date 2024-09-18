Лихтенвальд Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихтенвальд Андрей

Место рождения

Алматы, Алматинская область, Казахстан

Дата рождения

12.08.1949

Дата смерти

08.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана

Рождение ребёнка
10.01.1974

Сын: Лихтенвальд Анатолий

Мать ребёнка: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана

Рождение ребёнка
26.01.1976

Сын: Лихтенвальд Александр

Мать ребёнка: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана

Смерть
08.08.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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