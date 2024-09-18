Лихтенвальд Андрей
Место рожденияАлматы, Алматинская область, Казахстан
Дата рождения12.08.1949
Дата смерти08.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1974
Сын: Лихтенвальд Анатолий
Мать ребёнка: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана
Рождение ребёнка
26.01.1976
Мать ребёнка: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана
Смерть
08.08.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно