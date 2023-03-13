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(Антипина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Антипинъ Степанъ

Мать: Антипина Капитолина Кузьмина

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