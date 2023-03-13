Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Антипина) Прасковья
(Антипина) Прасковья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Пол
Женский
Отец
Антипинъ Степанъ
1868 г.р.
Мать
Антипина (Гладкова) Капитолина Кузьмина
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Антипинъ Степанъ
Мать:
Антипина Капитолина Кузьмина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия