Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Хрущёв СЕРГЕЙ НИКИТИЧ

Мать: не указана

Смерть
2007
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