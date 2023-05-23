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Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Хрущёв СЕРГЕЙ НИКИТИЧ
1935 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Хрущёв СЕРГЕЙ НИКИТИЧ
Мать: не указана
Смерть
2007
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