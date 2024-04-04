Панин Павел Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Павел Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Гордей Иванович

Мать: Панина Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
07.03.1893

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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