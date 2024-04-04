Панин Павел Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Гордей Иванович
Мать: Панина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
07.03.1893
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно