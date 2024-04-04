Панина Васса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти30.09.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Панин Пётр Гордеевич
Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Савенкова Домника Гордеевна
Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович
Смерть
30.09.1896