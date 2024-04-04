Панина Васса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина Васса Матвеевна

Панина Васса Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

30.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Панин Афанасий Гордеевич

Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Панин Пётр Гордеевич

Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Савенкова Домника Гордеевна

Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Павел Гордеевич

Отец ребёнка: Панин Гордей Иванович

Смерть
30.09.1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close