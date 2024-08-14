(Ванюрхина) Анна Михаилова
Место рождения
Дата рождения21.10.1897 ст.
Дата смерти07.11.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотиев и законная жена Мария Аврамова,оба православные
Крещение
22.10.1897 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Захарий Прокопьев и деревни Тюгеевки Онбиийского прихода крестьянская жена Иулиания Тимофеева
Смерть
07.11.1897 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова дочь Анна (2 нед.).