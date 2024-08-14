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(Ванюрхина) Анна Михаилова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.10.1897 ст.

Дата смерти

07.11.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотиев и законная жена Мария Аврамова,оба православные
Крещение
22.10.1897 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Захарий Прокопьев и деревни Тюгеевки Онбиийского прихода крестьянская жена Иулиания Тимофеева
Смерть
07.11.1897 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова дочь Анна (2 нед.).

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