Алексеева Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения1
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
После 1906
Сын: Алексеев Константин Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Данилович
Рождение ребёнка
После 1906 ст.
Дочь: Алексеева Полина Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Данилович
Рождение ребёнка
После 1906 ст.
Дочь: Алексеева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно