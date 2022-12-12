Алексеева Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Марфа Васильевна

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Место рождения

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1

Отец: не указан

Мать: не указана

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Муж: Алексеев Иван Данилович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Алексеев Константин Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Данилович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
После 1906 ст.

Дочь: Алексеева Полина Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Данилович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
После 1906 ст.

Дочь: Алексеева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Данилович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Данилович

Смерть
Неизвестно
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