Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Евдокия Антоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.03.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1834 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1859 ст.

Отец: Гавриилов (Гурьев) Антон Филимонович

Мать: Захарова-Петрова-Алексеева (Харитонова) Евдокия Александровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич

Бракосочетание
20.04.1875 ст.

Муж: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1877 ст.

Дочь: Захарова-Костылева (Космина) Агапия Антоновна

Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.

Дочь: Захарова-Костылева (Космина) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1879 ст.

Сын: Захаров-Михайлов-Маркелов-Костылев (Козмин) Сергей Иванович

Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.

Дочь: Захарова-Михайлова-Маркелова-Костылева (Козмина) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1883 ст.

Сын: Захарова-Михайлова-Маркелова-Костылева (Козмина) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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