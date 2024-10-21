Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Отец: Гавриилов (Гурьев) Антон Филимонович
Мать: Захарова-Петрова-Алексеева (Харитонова) Евдокия Александровна
Муж: не указан
Дочь: Захарова-Костылева (Космина) Агапия Антоновна
Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич
Дочь: Захарова-Костылева (Космина) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич
Сын: Захаров-Михайлов-Маркелов-Костылев (Козмин) Сергей Иванович
Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич
Дочь: Захарова-Михайлова-Маркелова-Костылева (Козмина) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич
Сын: Захарова-Михайлова-Маркелова-Костылева (Козмина) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов-Маркелов-Костылев (Захаров) Иоанн (Иван) Козмич