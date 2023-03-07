(Сеина) Евфимия (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения06.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1888
Отец: Сеин Иван Емельянович
Мать: Елизавета Косминовна
Бракосочетание
05.02.1910
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: Маризина Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Понятов Игнатий Денисович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно