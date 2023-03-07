(Сеина) Евфимия (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сеина) Евфимия (Ивановна)

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1888

Отец: Сеин Иван Емельянович

Мать: Елизавета Косминовна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1910

Муж: Понятов Игнатий Денисович

Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: Маризина Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Понятов Игнатий Денисович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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