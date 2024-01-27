Лоскутов Loskutov Елисей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Loskutov Елисей Макарович

Лоскутов Loskutov Елисей Макарович

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1807

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Лоскутов Loskutov Макар Логинович

Мать: Лоскутова Матрена Тимофеевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
1823
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close