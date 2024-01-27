Лоскутов Loskutov Елисей Макарович
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1807
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
1823
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии