Сажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

22.05.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1888

Сын: Фатехутдин Хакимзянов

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Гайнильхаят Хакимзяновна

Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.05.1917
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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