Сажида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти22.05.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1888
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: Гайнильхаят Хакимзяновна
Отец ребёнка: Хакимзян Абсаттаров
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1917