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Николай Михайлов
Николай Михайлов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил Иванов
Около 1794 г.р.
Мать
Авдотья
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Михаил Иванов
Мать:
Авдотья
Смерть
Неизвестно
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