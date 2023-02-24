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Мелания Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

17.06.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Анисимов Алексей Михайлович

Мать: Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1879

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1881

Сын: Атякшев Яков Иванович

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1883

Сын: Атякшев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Атякшев Степан Иванов

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1893

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Атякшев (кочетов) Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.06.1900
Причина смерти: рак желудка
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