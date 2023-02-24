Мелания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти17.06.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Анисимов Алексей Михайлович
Мать: Аксинья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1879
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1881
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1883
Сын: Атякшев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1885
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1893
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1896
Сын: Атякшев (кочетов) Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Атякшев (кочетов) Иван Иванович
Смерть
17.06.1900
Причина смерти: рак желудка