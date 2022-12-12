Бачу Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачу Андрей

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Место рождения

Село Новые-Бринзены, Теленешского р-на, Молдова

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1998 г.р.

Дети

2020 г.р.

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Новые-Бринзены, Теленешского р-на, Молдова
Рождение ребёнка
27.12.2020

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: Бачу Анна Владимировна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачу Анна Владимировна

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