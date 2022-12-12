Бачу Андрей
Место рожденияСело Новые-Бринзены, Теленешского р-на, Молдова
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Новые-Бринзены, Теленешского р-на, Молдова
Рождение ребёнка
27.12.2020
Сын: Кирилл
Мать ребёнка: Бачу Анна Владимировна
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачу Анна Владимировна