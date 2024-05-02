Шадрина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шадрин Иван Федосеев
Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шадрина Марья Федосеева
Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов
Смерть
Неизвестно