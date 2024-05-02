Шадрина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Федосей Кириллов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шадрин Матвей Федосеев

Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шадрин Федор Федосеев

Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шадрин Иван Федосеев

Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шадрина Марья Федосеева

Отец ребёнка: Шадрин Федосей Кириллов

Смерть
Неизвестно

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