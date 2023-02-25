Жиркова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиркова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962

Отец: Жирков Иван Федорович

Мать: Жиркова Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.12.1983

Сын: Дудко Евгений Александрович

Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Дудко Владислав Александрович

Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.07.1987

Дочь: Дудко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1990

Сын: Дудко Артём Александрович

Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудко Александр Васильевич

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