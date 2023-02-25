Жиркова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1962
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962
Отец: Жирков Иван Федорович
Рождение ребёнка
16.12.1983
Сын: Дудко Евгений Александрович
Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Дудко Владислав Александрович
Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.07.1987
Дочь: Дудко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1990
Сын: Дудко Артём Александрович
Отец ребёнка: Дудко Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно