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Колчурин Дмитрий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Колчурин Семен Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчурин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Колчурин Леонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Колчурин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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