Колчурин Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Колчурин Семен Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Колчурин Леонтий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Колчурин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно