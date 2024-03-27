Хуснуллина Фатыйма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хуснуллина) Халида
Отец ребёнка: Хуснуллин Шэйхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насибуллина (Хуснуллина) Халима
Отец ребёнка: Хуснуллин Шэйхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хуснуллина) Хамсана
Отец ребёнка: Хуснуллин Шэйхетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснуллин Шэйхетдин
Рождение ребёнка
01.07.1920
Смерть
Неизвестно