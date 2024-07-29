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Полянская Лидия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1906

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906

Отец: Лошкарев Афанасий

Мать: Кочетова Просковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко Валентина Степановнп

Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева Анна Степановна

Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович

Рождение ребёнка
30.05.1927

Дочь: Дан-Неренгин Вера Степановна

Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович

Смерть
1982

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