Полянская Лидия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1906
Дата смерти1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906
Отец: Лошкарев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко Валентина Степановнп
Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачева Анна Степановна
Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович
Рождение ребёнка
30.05.1927
Дочь: Дан-Неренгин Вера Степановна
Отец ребёнка: Полянский Степан Маркович
Смерть
1982