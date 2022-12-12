Самокиш Анатолий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1972
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972
Отец: Самокиш Георгий Семенович
Мать: Самокиш Таиса Сидоровна
Рождение ребёнка
27.10.1993
Дочь: Борсук Янна Анатольевна
Мать ребёнка: Самокиш Ирина Александровна
Рождение ребёнка
24.08.1999
Сын: Самокиш Артем Анатольевич
Мать ребёнка: Самокиш Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно