Самокиш Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамокиш Анатолий Георгиевич

Самокиш Анатолий Георгиевич

avatar

Место рождения

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972

Отец: Самокиш Георгий Семенович

Мать: Самокиш Таиса Сидоровна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.10.1993

Дочь: Борсук Янна Анатольевна

Мать ребёнка: Самокиш Ирина Александровна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.08.1999

Сын: Самокиш Артем Анатольевич

Мать ребёнка: Самокиш Ирина Александровна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самокиш Ирина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close