Русенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русенко Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Русенко Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русенко Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Русенко Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русенко Галина Петровна

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