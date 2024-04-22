Шимко (Бородавка) Акилина Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
19.01.1875
Рождение ребёнка
28.04.1876
Дочь: Кочерга Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
11.08.1878
Дочь: Дерека Пульхерия Григорьевна
Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
21.02.1881
Сын: Шимко Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
29.01.1884
Сын: Шимко Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
25.11.1886
Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
26.06.1888
Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
04.09.1889
Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович
Смерть
Неизвестно