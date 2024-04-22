Шимко (Бородавка) Акилина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимко (Бородавка) Акилина Емельяновна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1876

Дочь: Кочерга Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1878

Дочь: Дерека Пульхерия Григорьевна

Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1881

Сын: Шимко Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Шимко Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1886

Сын: Шимко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1888

Сын: Шимко Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1889

Сын: Шимко Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Шимко Григорий Тихонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Малая Кошелевка, Чернігівська область
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