Шимко Григорий Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти26.02.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
мог родиться и Георгием. В МК о смерти значится Георгий
Бракосочетание
19.01.1875
Рождение ребёнка
28.04.1876
Дочь: Кочерга Глафира Григорьевна
Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
11.08.1878
Дочь: Дерека Пульхерия Григорьевна
Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
21.02.1881
Сын: Шимко Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
29.01.1884
Сын: Шимко Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
25.11.1886
Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
26.06.1888
Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
04.09.1889
Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна
Смерть
26.02.1924
в МК о смерти Георгий