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Шимко Григорий Тихонович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

26.02.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
мог родиться и Георгием. В МК о смерти значится Георгий
Бракосочетание
19.01.1875

Жена: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1876

Дочь: Кочерга Глафира Григорьевна

Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1878

Дочь: Дерека Пульхерия Григорьевна

Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1881

Сын: Шимко Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Шимко Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1886

Сын: Шимко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1888

Сын: Шимко Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1889

Сын: Шимко Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Шимко Акилина Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
26.02.1924
Малая Кошелевка, Чернігівська область
в МК о смерти Георгий
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