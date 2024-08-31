Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1720
Муж: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Парамон Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Смерть
До 1745