Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1683 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1720

Муж: Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1728

Сын: Парамон Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Смерть
До 1745

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