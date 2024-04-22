(Бебенёва) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1907 ст.
Дата смерти01.06.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1907 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.177-178 (Рождение №-70ж)
Крещение
29.07.1907 ст.
Крёстный отец: Сергей Иларионович - крестьянин из д.Маракино (дядя) Крёстная мать: Анна Ивановна - крестьянская жена из д.Маракино
Смерть
01.06.1908 ст.
Младенец в 10 мес. (от кори)
Похороны
03.06.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.270-271 (Умершие №-17ж)