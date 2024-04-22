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(Бебенёва) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.07.1907 ст.

Дата смерти

01.06.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1907 ст.

Отец: Бебенёв Алексей Леонтьевич

Мать: Бебенёва Ольга Ивановна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.177-178 (Рождение №-70ж)
Крещение
29.07.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Сергей Иларионович - крестьянин из д.Маракино (дядя) Крёстная мать: Анна Ивановна - крестьянская жена из д.Маракино
Смерть
01.06.1908 ст.
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 10 мес. (от кори)
Похороны
03.06.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.270-271 (Умершие №-17ж)
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