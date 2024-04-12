Быкова (Поротникова) Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1957
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2003