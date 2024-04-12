Быкова (Поротникова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Поротникова) Любовь Алексеевна

Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

22.06.1957

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957

Отец: Поротников Алексей Васильевич

Мать: Поротникова Мария Николаевна

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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