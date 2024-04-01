Тагильцева Дария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцева Дария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Тагильцев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Белова Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Петр Павлович

Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагильцев Павел Прохорович

Смерть
Около 1970
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