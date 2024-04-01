Тагильцева Дария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1902
Сын: Тагильцев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Белова Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1928
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тагильцев Павел Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1970