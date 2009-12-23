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Dworkin Irvin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

23.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Dworkin Harry (Gershen)

Мать: Dworkin Anna

Бракосочетание
Около ?.04.1947

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.2009
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