Dworkin Irvin
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти23.12.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Dworkin Harry (Gershen)
Мать: Dworkin Anna
Бракосочетание
Около ?.04.1947
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.2009