Атепаева Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атепаева Виктория Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2013

Отец: не указан

Мать: Захарова Оксана Владимировна

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