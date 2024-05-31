Бардин Петр 2 Дорофеевич 11.01.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Петр 2 Дорофеевич

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.01.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1903 ст.

Отец: Бардин Дорофей Андреев

Мать: Бардина Пелагея Захаровна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1903 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 166, Д. 208) 0002 Деревни Гулькиной крестьянин Дорофей Андреевич и... Показать все
Крещение
12.01.1903 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Гулькиной крестьянин Иван Андреевич и крестьянская жена Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно

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