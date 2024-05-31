Бардин Петр 2 Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.01.1903 ст.
Отец: Бардин Дорофей Андреев
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1903 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 166, Д. 208) 0002 Деревни Гулькиной крестьянин Дорофей Андреевич и... Показать все
Крещение
12.01.1903 ст.
Восприемники: Деревни Гулькиной крестьянин Иван Андреевич и крестьянская жена Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно