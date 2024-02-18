Богданов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Валерия Романовна

Мать ребёнка: Богданова (Булдакова) Анна Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Булдакова) Анна Игоревна

Рождение ребёнка
2022

Дочь: Богданова Дарина Романовна

Мать ребёнка: Богданова (Булдакова) Анна Игоревна

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