Богданов Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Валерия Романовна
Мать ребёнка: Богданова (Булдакова) Анна Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2022
Дочь: Богданова Дарина Романовна
Мать ребёнка: Богданова (Булдакова) Анна Игоревна