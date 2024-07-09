Захарова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Захаров Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Сергеевич
Кузнецово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Яковлева (Захарова) Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Сергеевич
Смерть
Неизвестно