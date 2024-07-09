Захарова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Захаров Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Сергеевич

Кузнецово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Яковлева (Захарова) Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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