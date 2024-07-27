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Сковородкин Антон Деянович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Сковородкин Деян Григорьевич

Мать: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Сковородкина Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Сковородкин Михаил Антонович

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1752
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)

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