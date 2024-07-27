Сковородкин Антон Деянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1703
Отец: Сковородкин Деян Григорьевич
Мать: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Сковородкина Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Сковородкин Михаил Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1752
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)