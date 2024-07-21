Сковородкин Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСковородкин Михаил Антонович

Сковородкин Михаил Антонович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Сковородкин Антон Деянович

Мать: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Сковородкина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Сковородкина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Сковородкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Сковородкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Сковородкин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сковородкина Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1791

Мы используем куки для улучшения работы сайта.