Сковородкин Михаил Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Сковородкин Антон Деянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Сковородкина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Сковородкина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Сковородкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Сковородкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Сковородкин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сковородкина Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Сковородкина Лукия Афанасьевна
Смерть
1791