Матрона Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1820
Дочь: Евдокия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Потапов
Рождение ребёнка
28.01.1823
Дочь: Синклитикия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Потапов
Рождение ребёнка
18.07.1824
Сын: Илья Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Потапов
Смерть
Неизвестно