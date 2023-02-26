Матрона Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1820

Дочь: Евдокия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Потапов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1823

Дочь: Синклитикия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Потапов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1824

Сын: Илья Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Потапов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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