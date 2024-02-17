Трифонова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1853 ст.
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егорович
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859
Сын: Трифонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Трифонов Емельян Иванович
Отец ребёнка: Трифонов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно