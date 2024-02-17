Трифонова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1853 ст.

Сын: Трифонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егорович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Трифонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Трифонов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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