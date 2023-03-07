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Макаров Алексей Карпов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1910

Сын: Макаров Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Макарова Елизавета Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1913

Сын: Макаров Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Макарова Елизавета Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Макарова Елизавета Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Елизавета Григорьева

Смерть
Неизвестно
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