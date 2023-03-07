Макаров Алексей Карпов
Место рождения
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1910
Мать ребёнка: Макарова Елизавета Григорьева
Рождение ребёнка
19.01.1913
Мать ребёнка: Макарова Елизавета Григорьева
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Макарова Елизавета Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно