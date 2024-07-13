Макушина (Белякова) Матрона Дементьевна Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакушина (Белякова) Матрона Дементьевна

Макушина (Белякова) Матрона Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

09.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Беляков Дементий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1822

Муж: Макушин Аким Харитонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1824

Дочь: Макушина (Макушина) Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Макушин Аким Харитонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Назаров Даниил Акимович

Отец ребёнка: Макушин Аким Харитонович

Смерть
09.05.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.