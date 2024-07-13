Макушина (Белякова) Матрона Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти09.05.1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Беляков Дементий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1822
Рождение ребёнка
12.03.1824
Дочь: Макушина (Макушина) Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Макушин Аким Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Макушин Аким Харитонович
Смерть
09.05.1861