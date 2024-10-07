Доильницына Олимпиада Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоильницына Олимпиада Михайловна

Доильницына Олимпиада Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Доильницын Михаил Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Доильницын Григорий Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Доильницын Филипп Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Доильницына) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Доильницын Пётр Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Доильницын Матфей Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Доильницын Илья Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.