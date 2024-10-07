Доильницына Олимпиада Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Доильницын Михаил Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Доильницын Григорий Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Доильницын Филипп Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Доильницына) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Доильницын Матфей Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Доильницын Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно