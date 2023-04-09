Jürisoo Kaljo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jürisoo Kaljo

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1940

Дата смерти

06.02.1940

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940

Отец: Jurgens Juhan

Мать: Jürisoo Meeri

Смерть
06.02.1940
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