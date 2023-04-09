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Jürisoo Kaljo
Jürisoo Kaljo
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1940
Дата смерти
06.02.1940
Пол
Мужской
Отец
Jurgens (Jürisoo) Juhan
1906 г.р.
Мать
Jürisoo (Halliste) Meeri (Mary Ottilie)
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940
Отец:
Jurgens Juhan
Мать:
Jürisoo Meeri
Смерть
06.02.1940
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